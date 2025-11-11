VaiOnline
Olbia.
11 novembre 2025 alle 01:35

Università, prende vita la biblioteca in centro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo l'apertura della prima, nei locali ex Sep in cui è ospitato il corso di laurea in Ingegneria navale, è in fase di allestimento la seconda biblioteca prevista nel progetto del campus diffuso Università al Centro, firmato dall'amministrazione comunale, a servizio dei corsi universitari erogati a Olbia dagli atenei di Sassari e di Cagliari. Il Comune ha lanciato il bando per appaltare i lavori di completamento della struttura nel cuore della città, all'interno del tridente accademico, a ridosso della sede legale del Consorzio del polo universitario di Olbia. Cinque mesi per arredare gli spazi interni nella biblioteca intitolata al compianto don Raimondo Satta, fondatore del Consorzio, che ha donato il suo patrimonio librario agli studenti universitari. Per la promozione degli studi universitari, con una delibera di Giunta firmata qualche giorno fa, la Regione ha stanziato, per l'anno accademico in corso, più di un milione e duecentomila euro a favore del Consorzio UniOlbia a supporto dei corsi erogati nel capoluogo gallurese.

Sono esclusi dai contributi il corso di laurea in Infermieristica attivato dall'università di Sassari e quello di Ingegneria navale offerto da quella di Cagliari, avviati nel 2024, perché già finanziati con l'ultima legge di Stabilità che ha assegnato, rispettivamente, 370mila e 360mila euro annui. (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 