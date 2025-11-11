Università, prende vita la biblioteca in centro 

Dopo l'apertura della prima, nei locali ex Sep in cui è ospitato il corso di laurea in Ingegneria navale, è in fase di allestimento la seconda biblioteca prevista nel progetto del campus diffuso Università al Centro, firmato dall'amministrazione comunale, a servizio dei corsi universitari erogati a Olbia dagli atenei di Sassari e di Cagliari. Il Comune ha lanciato il bando per appaltare i lavori di completamento della struttura nel cuore della città, all'interno del tridente accademico, a ridosso della sede legale del Consorzio del polo universitario di Olbia. Cinque mesi per arredare gli spazi interni nella biblioteca intitolata al compianto don Raimondo Satta, fondatore del Consorzio, che ha donato il suo patrimonio librario agli studenti universitari. Per la promozione degli studi universitari, con una delibera di Giunta firmata qualche giorno fa, la Regione ha stanziato, per l'anno accademico in corso, più di un milione e duecentomila euro a favore del Consorzio UniOlbia a supporto dei corsi erogati nel capoluogo gallurese.

Sono esclusi dai contributi il corso di laurea in Infermieristica attivato dall'università di Sassari e quello di Ingegneria navale offerto da quella di Cagliari, avviati nel 2024, perché già finanziati con l'ultima legge di Stabilità che ha assegnato, rispettivamente, 370mila e 360mila euro annui. (t.c.)

