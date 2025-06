Università: Premio Siotto a una giovane infermiera 

È la giovanissima infermiera fonnese, Giovanna Innocenti, 25 anni, la vincitrice del premio di laurea intitolato a Michele Siotto, ex consigliere comunale di Nuoro e socio fondatore di “Vivere a Colori” scomparso nel 2022 e per decenni in prima linea per i diritti dei pazienti oncologici.Va a Innocenti, premiata nell’aula magna dell’Università di Sassari, la prima edizione del prestigioso riconoscimento, riservato agli studenti di infermieristica che abbiano prodotto le migliori tesi di laurea dedicate all’assistenza oncologica.E per la giovane specialista, in forze nel reparto di pneumologia dell’ospedale Zonchello di Nuoro, l’occasione per riflettere sulla tesi “L’assistenza infermieristica nel contesto oncologico di fine vita: analisi del rapporto e delle dinamiche” con cui nel 2024 ha conseguito la laurea.«Sono onorata di aver ricevuto questo premio che ricorda la figura di un grande uomo, come Michele Siotto che ha dedicato la sua vita a battersi per i diritti dei pazienti oncologi – commenta la giovane – Ho deciso di iscrivermi in infermieristica nel 2021, anno in cui mio padre è venuto a mancare, terminando il suo percorso nell’Hospice dello Zonchello. Quell’esperienza mi ha consentito di apprezzare da vicino il lavoro di grande umanità del personale sanitario».Da qui l’ulteriore scelta di Innocenti, di svolgere due anni di tirocinio, nella struttura nuorese dedicata ai malati tumorali. (g. i. o.)

