Università, porte aperte al Chiostro per “Uno summer day” 

Il Chiostro del Carmine non chiude. Anzi, giovedì 27 si prepara per ospitare la prima edizione di “Uno summer day”, «un evento pensato per tutti gli interessati che intendono iscriversi all’Università oristanesi o che la stanno considerando come possibile destinazione per la formazione universitaria».

L’obiettivo del Consorzio Uno, ente che gestisce la sede dei corsi, «è di far assaporare in anteprima la vita universitaria, per favorire una scelta mirata e consapevole durante un incontro informativo e informale, in pieno spirito estivo. La giornata vedrà coinvolto tutto lo staff, che metterà a disposizione delle aspiranti matricole gli spazi della storica sede del Chiostro del Carmine», sottolinea Rosanna Lai, responsabile dell’ufficio orientamento. E quindi si svolgeranno visite guidate alla struttura e ai laboratori, oltre alle presentazioni dei corsi di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi turistici; Biotecnologie industriali e ambientale; Tecnologie alimentari e Viticoltura ed enologia; la laurea magistrale in Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e la Scuola di specializzazione in beni archeologici “Nesiotika. Per informazioni 3335056215 (anche WhatsApp) oppure via mail, orientamento@consorziouno.it.

