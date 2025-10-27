«Università, più aule e alloggi» 

Più spazi per studiare e più alloggi per gli studenti fuori sede: è la richiesta al centro della mozione presentata dai consiglieri di Uniti per Fenu, Mario Manca e Francesco Guccini. Sollecitano un piano concreto per potenziare l’università nuorese. Manca e Guccini ricordano come il polo universitario di Nuoro, attivo dal 1990 grazie al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, sia oggi una realtà in crescita, con cinque corsi di laurea triennale e due magistrali. Tuttavia, la carenza di aule e posti letto rischia di compromettere la qualità della didattica e rendere più difficile la vita degli studenti fuori sede, soprattutto dopo l’attivazione del nuovo corso in Servizi sociali e Innovazione.

La mozione invita il Comune ad avviare un confronto con Università, Regione e Consorzio per ampliare gli spazi didattici e realizzare nuove residenze studentesche, sfruttando le opportunità offerte dal Pnrr e dalla legge 338/2000. Tra le misure, anche i crediti d’imposta per i proprietari di immobili destinati a uso universitario, che potrebbero facilitare la riconversione di edifici già esistenti. Manca e Guccini chiedono che il progetto venga condiviso con studenti, associazioni e cittadini, per costruire una vera “città universitaria” capace di attrarre.

