Università, nuovo crollo a Sa Duchessa 

In un mese il cedimento di una grossa finestra finita su uno dei dipendenti della ditta di portierato, la caduta di calcinacci, una serie di infiltrazioni e, ieri mattina, il crollo di una plafoniera nell’andito davanti alla porta d’ingresso di un’aula, durante una lezione. Lo stato di salute degli edifici del polo universitario di Sa Duchessa non è dei migliori e cresce la preoccupazione degli studenti che ogni giorno frequentano i diversi stabili tra via Trentino e via Is Mirrionis.

L’allarme

«Voglio far presente in che condizioni dobbiamo fare lezione al Magistero. Tra crolli, cedimenti e infiltrazioni mi chiedevo se fosse possibile fare qualcosa perché non è possibile fare lezione in questo modo, rischiando ogni giorno che ci cada qualcosa in testa», è la denuncia di una studentessa della facoltà di Psicologia che frequenta le lezioni nel polo di sa Duchessa. Ieri mattina una plafoniera è crollata proprio davanti all’aula 1 B, nella stessa zona dove, due settimane fa, c’erano stati dei cedimenti di alcuni frammenti di calcinacci che per fortuna non avevano causato feriti, ma molta preoccupazione. Anche ieri il tonfo del punto luce, andato in mille pezzi, è avvenuto durante una lezione: il docente ha aperto la porta dell’aula e, forse per la corrente d’aria che si è creata oltre alle infiltrazioni dei giorni scorsi, la plafoniera è caduta a terra. Nessuno si è fatto male e lo stesso docente ha segnalato quanto accaduto al preside della facoltà di Studi Umanistici, Antonello Mura. «Il personale tecnico è intervenuto subito e la plafoniera sostituita. Le lezioni sono riprese poco dopo», fanno sapere dagli uffici del rettorato.

I timori

Inevitabilmente tra gli studenti è cresciuta la paura. I rappresentanti hanno chiesto informazioni e sono stati ricevuti proprio dal preside della facoltà. Dopo quanto successo due settimane fa, con la caduta di piccoli pezzi di calcinacci su un banco durante la lezione, proprio nell’aula 1 B di Psicologia (la palazzina verde a poche decine di metri dal corpo centrale di Sa Duchessa), sono stati effettuati dei lavori per ridurre il fenomeno delle infiltrazioni. E, alla riapertura dell’aula, il nuovo inquietante crollo del punto luce. Senza dimenticare l’infisso finito addosso a uno dei custodi (finito in ospedale con più di trenta giorni di prognosi). E ovviamente con il pensiero sempre al crollo di due anni fa dell’aula Vardabasso, dell’ex facoltà di Geologia, avvenuta due anni fa a lezioni finite, perché altrimenti sarebbe stata una strage.

RIPRODUZIONE RISERVATA