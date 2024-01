Università, no alla mozione degli studenti contro Israele  

Gli studenti di UniCa per la Palestina vorrebbero lo stop agli accordi tra l’Università di Cagliari e atenei israeliani. Ma il loro sit-in sotto il rettorato durante la riunione del Senato accademico, chiamato a discutere, tra gli altri argomenti, la mozione che chiedeva all'ateneo di prendere le distanze da Israele cessando ogni rapporto con le sue università, non basta a impedirne la bocciatura.

I motivi del no

«Come sempre accaduto nei recenti fatti di conflitto internazionale, anche in adesione alle posizioni Crui, il Senato accademico condanna con fermezza ogni atto di guerra e di violenza, le aggressioni, le ritorsioni e le oppressioni della libertà dei Popoli da qualsiasi parte siano commessi e di cui la popolazione civile subisce le più drammatiche e tragiche conseguenze», si legge in una nota dell’Università. «La decisione adottata collegialmente dal Senato accademico, organo democratico e luogo deputato per eccellenza per deliberare decisioni che riguardano l’intera comunità, evidenzia che le Università sono i luoghi del dialogo, del confronto e dello sviluppo della cultura e della conoscenza, improntate al valore di riferimento della Pace e del dialogo fra i Popoli per raggiungerla».

«Quanto deciso», prosegue la nota, «va nella direzione del mantenimento dei rapporti di collaborazione e gli scambi con le Università israeliane e palestinesi con la motivazione che queste possono solo contribuire a costruire ponti e ad abbattere i muri, a sostenere il raggiungimento della cessazione delle ostilità e il raggiungimento della Pace, con un obiettivo ben oltre il sostegno della ricerca e della attività didattica, attività preminenti del sistema universitario». Quindi «il Rettore e il Senato Accademico esprimono piena solidarietà al Popolo palestinese e al Popolo israeliano che hanno incontestabili e urgenti necessità per il raggiungimento della Pace».

Gli studenti delusi

La decisione del Senato Accademico lascia un profondo rammarico tra gli studenti: «La nostra richiesta è quella di interrompere tutti gli accordi che ci sono in essere con le università israeliane. Chiediamo venga presa posizione, perché quello che sta succedendo a Gaza e in Giordania mostra le atrocità e tutta la violenza del regime israeliano. L’università deve schierarsi a favore del popolo palestinese, come ha fatto in passato con l’Ucraina. Sono tantissimi gli studenti e i docenti delle università palestinesi che vengono ogni giorno massacrati», ha ribadito Luca Orunesu, portavoce UniCa per la Palestina.

