Università nel futuro, record di iscrizioni e tante nuove lauree 

Un luogo dove sogni e obiettivi prendono forma, un ambiente in grado di preparare professionalmente studenti e studentesse ma capace anche di arricchire la loro vita. È quanto promette l'Università di Cagliari per l'anno accademico 2024-2025, che da lunedì 8 luglio spalancherà le porte alle iscrizioni.

L’ateneo si rinnova e si espande, introducendo 9 nuovi corsi tra i 95 disponibili, distribuiti tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico. Ma non è tutto: oltre 40 scuole di specializzazione, 18 dottorati di ricerca interni e 22 in convenzione, e numerosi master di primo e secondo livello coprono ogni ambito del sapere: dall'umanistico allo scientifico.

«Servono spazi»

«Abbiamo sempre voglia di crescere e abbiamo obiettivi e ambizioni molto forti, ma ancora dobbiamo crescere negli spazi», ha detto il rettore Francesco Mola a margine della conferenza stampa di presentazione. «Servono più spazi per le studentesse e gli studenti. L’università è cambiata, non è più il posto dove sedersi in aula per tre ore ad ascoltare una lezione. È un posto dove costruire il proprio percorso che non è solo sostenere gli esami, ma è vivere assieme e fare esperienze laboratoriali e internazionali».

Boom di iscrizioni

«I dati sulle immatricolazioni sono in crescita - ha evidenziato Mola -. Gli iscritti al primo anno di laurea magistrale sono aumentati del 31,18% rispetto all'anno precedente, quelli nei corsi triennali del 2,12%, mentre registriamo una crescita del 14,99% negli iscritti al primo anno del ciclo unico. Questi numeri rappresentano una risposta al nostro impegno costante di costruire un ateneo sempre più accogliente».

Le novità

Tra le novità spicca il corso in “Medicine and Surgery” (medicina e chirurgia) in lingua inglese. Il percorso di sei anni replica gli insegnamenti, i tirocini e i laboratori del corso tradizionale, ma lo fa in un contesto internazionale. Altra novità è il corso in “Ingegneria navale”, erogato nella nuova sede di Olbia. Unico in Sardegna, forma i futuri professionisti del settore nautico attraverso una combinazione di formazione di base, preparazione specialistica e attività intensiva nei cantieri navali.

Tra i nuovi corsi c’è anche quello in “tecnica della riabilitazione psichiatrica”, nato per formare professionisti della salute in grado di partecipare a progetti terapeutici multidisciplinari, interventi riabilitativi ed educativi per persone con disabilità. La facoltà di studi umanistici inaugura, invece, un percorso quinquennale in “Conservazione e restauro dei Beni Culturali”, abilitante alla professione di restauratore e con possibilità di iscrizione all'albo.

Offerta più ricca

Cinque nuovi corsi magistrali arricchiscono ulteriormente l'offerta. “Advanced Biotechnology”, erogato interamente in inglese, prepara gli studenti per il settore biotecnologico innovativo, coprendo ambiti come farmaceutica, nutraceutica, cosmetica, materiali innovativi e nanotecnologie. Mentre “International Management”, anch'esso in inglese, forma professionisti del management internazionale, pronti a operare sia nel settore pubblico che privato. “Scienze infermieristiche e ostetriche” e “Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche” rispondono alla crescente domanda di professionisti sanitari specializzati. E infine, il corso in “Ingegneria Biomedica”, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia e la Scuola Superiore Iuss di Pavia, unisce competenze ingegneristiche e mediche per formare specialisti in medicina personalizzata, genomica, bioinformatica, analisi di segnali, data science e intelligenza artificiale.

