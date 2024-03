Università nel carcere, un record nazionale 

Studenti-detenuti motivatissimi. Dei 70 iscritti al Polo Universitario Penitenziario (PUP) dell'Ateneo di Sassari ben 20 si sono laureati nell'ultimo quinquennio. Ieri in Aula Magna non si è solo celebrato il decennale di attività ma è stato anche firmato il nuovo protocollo triennale che vede coinvolti Università di Sassari, Provveditorato per l'amministrazione penitenziaria (Prap Sardegna), Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (Uiepe Sardegna), Centro Giustizia Minorile di Cagliari e per la prima volta l'Ersu di Sassari.

La novità assoluta in Italia è che verranno garantiti due posti letto e 240 pasti l'anno agli studenti che escono dal carcere e vogliono proseguire gli studi. E anche questa primizia spiega perché il Polo Universitario penitanziario dell'ateneo sassarese sia il più frequentato d'Italia: 6% di iscritti rispetto al 2% della media nazionale, con il boom degli istituti di Tempio (16%) e Alghero (quasi il 10%) che hanno fatto da apripista per le altre carceri di Sassari e Nuoro.

I corsi di laurea più gettonati sono Agraria, Scienze dell'Uomo e della Formazione, Scienze Umanistiche e Sociali, Giurisprudenza, Scienze Economiche e Aziendali e negli ultimi anni pure Architettura Design e Urbanistica. Due i progetti lanciati nel corrente anno accademico: uno culturale denominato LiberArte e uno più applicativo sull'Agricoltura Sociale.

L'altra novità per l'anno accademico è la disponibilità di 36 nuovi posti per tirocini previsti nei 4 Istituti Penitenziari e presso gli Uffici afferenti a UEPE e CGM e la tutela della privacy.

