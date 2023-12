Università, Mele al posto di Parpaglia 

Ancora un colpo di spugna nell’iter per il passaggio del Consorzio dell’UniNuoro a Fondazione. La Regione non ha confermato il commissario liquidatore Giovanni Pinna Parpaglia: l’incarico è scaduto dallo scorso 30 ottobre. Ha operato sino a ieri con l’amministrazione ordinaria dell’Università cittadina in forza di una delibera adottata dall’assemblea (commissariata) generale del Consorzio. La giunta regionale dal primo dicembre al suo posto ha nominato Antonio Mele, commercialista nuorese ed ex presidente dell’ordine provinciale. Nella nomina nessun riferimento alla delibera dell'assemblea generale del Consorzio, dove Comune e Provincia di Nuoro davano a Parpaglia i “poteri” per andare avanti nella gestione ordinaria dell’UniNuoro.

La nomina di Mele arriva «per un periodo di 3 mesi e, comunque, non oltre la data di costituzione della Fondazione di cui all'art. 29, comma 5-ter, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2». I tre mesi scadranno il primo marzo, esattamente il giorno dopo le elezioni regionali. Se l’UniNuoro ha il suo commissario trimestrale, c’è chi sta peggio. La biblioteca Satta è senza: Ignazio Porcu è scaduto il 30 ottobre. Non solo, nel collegato alla finanziaria non sono stabilite risorse per il 2022 e l’ente rischia di chiudere in disavanzo.

