Università Libera, anno accademico al via 

La persona più giovane ha 45 anni, la più anziana 88. Sono gli iscritti – in aumento del 30% – della Nuova Università Libera della Sardegna del Sapere e della Terza Età, che inaugura oggi l’anno accademico. L’appuntamento è alle 17, nella sede di via Pola.

L’offerta formativa mette in relazione presente e memoria, nuove tecnologie e discipline artistiche. Si va dall’intelligenza artificiale e dalle competenze digitali alle lingue, alla storia, alla letteratura e all’attualità, con spazio per musica, canto, teatro e ballo. Completano i percorsi i temi della salute e del benessere, della geopolitica, dell’economia e del lavoro, insieme all’enogastronomia e alle tradizioni sarde.

«L’aumento del 30% degli iscritti è un risultato che ci incoraggia e ci dà una responsabilità: rispondere a una domanda di conoscenza che attraversa età ed esperienze diverse», dichiara il presidente Cristiano Ardau. «Avere persone dai 45 agli 88 anni», aggiunge, «significa mettere in contatto percorsi di vita, competenze e punti di vista. Il nostro compito è offrire occasioni per imparare, confrontarsi e sentirsi parte di una comunità».

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