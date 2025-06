Università, la festa degli Alumni 

Dagli studi universitari a Cagliari all’eccellenza mondiale. Come Alberto Pambira, Risk Manager alla Banca di Inghilterra, Cristiana Collu, direttrice della Fondazione Querini Stampalia, Nicola Pirastu, senior manager all’Human Technopole.

Le storie

Le loro storie, e quelle di tanti altri, in vetrina alla presentazione dell’Associazione UniCa Alumni, ieri pomeriggio all’Exma. Un evento che ha sancito la nascita della realtà voluta dall’Università per valorizzare e mettere in connessione le esperienze di laureate e laureati dell’Ateneo. Funzionerà come una rete di ex studenti, che attraverso eventi e confronti, potranno essere d’esempio per le future generazioni di universitari, ispirando il futuro con le testimonianze del passato. O del presente, come nel caso di Christian Migliarese, appena 26enne, ricercatore oncologico nel dipartimento di Ematologia e Oncologia dell’Ospedale di Buffalo, negli Usa. «Gli studi a Cagliari mi hanno dato nozioni fondamentali, è stato il primo mattone per costruire qualcosa di più grande, come l’esperienza ad Harvard, dove ho fatto la prima pubblicazione», racconta. «Ora mi sto specializzando nei tumori al rene e sto sviluppando una nuova terapia, in fase di brevettazione».

La festa

Tra dj set e performance artistiche, alumni e alumnae si sono raccontati nei sei stand allestiti, uno per ogni facoltà dell’Ateneo. “Nascere sull’Isola non è un limite, le connessioni della rete e le esperienze all’estero offrono tante possibilità”. Parola di Sara Cabitza, 43 anni, ingegnera del team di Formula Uno Racing Bulls. «Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica ho fatto un dottorato in Aeronautica all’Imperial College, poi sono stata assunta dalla Force India come aerodinamico di pista. Così è iniziato il mio percorso che va avanti da più di dieci anni». È arrivata dall’altra parte del mondo, dopo 40 ore di viaggio, la ricercatrice al Cawthorn Institute, in Nuova Zelanda, Cecilia Biancacci, 35 anni. «Mi occupo di acquacoltura delle macroalghe, ho iniziato studiato Bieoecologia Marina a Cagliari e ho proseguito con un dottorato in Scozia. È importante tenere sempre la mente aperta ed essere coraggiosi nel seguire le opportunità, per non avere mai rimpianti».

Il premio Lumina

Nel corso della serata assegnato anche il Premio Lumina, che negli anni diventerà una ricorrenza.

Un riconoscimento dell’Ateneo a una figura che ha dato prestigio e visibilità all’Università attraverso il proprio impegno e la propria carriera. La prima edizione del premio è andata a Pasquale Mistretta, storico rettore dal 1991 al 2009. «L’Università non è solo il luogo di chi ci lavora o studia al momento, ne fa parte chiunque ci sia passato», le parole del Rettore Francesco Mola. «La nuova associazione promuoverà l’Ateneo e metterà in relazione le persone, rafforzando il senso di appartenenza».

