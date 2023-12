Università, intitolata un’aula a Emanuela Loi «Esempio di legalità per tutti i giovani sardi» 

Emanuela Loi rivive nella Facoltà degli Studi umanistici del Campus Sa Duchessa. Durante una cerimonia solenne svoltasi ieri mattina, l’aula 16 è stata intitolata all’agente della scorta del giudice Paolo Borsellino morta nella strage di via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992.

Presente tra gli altri, la nipote, che porta lo stesso nome e cognome, anche lei poliziotta: «In occasioni come queste dobbiamo soffermarci sull’importanza dell’impegno per la costruzione di una società più giusta, che ancora oggi è un valore non scontato», ha detto. All'evento hanno preso parte anche il rettore Francesco Mola, il preside della facoltà Antonello Mura, il docente di storia contemporanea Gianluca Scroccu e le autorità civili, religiose e militari. «L’esempio di Emanuela, che ha dato la vita per la legalità, per voi giovani ragazzi è molto importante», ha detto il questore Paolo Rossi rivolto agli studenti. La proposta dell’intitolazione dell’aula a Emanuela Loi è partita dal consiglio del corso di laurea in Filosofia, che tramite il Consiglio di Facoltà ha coinvolto l’Università per avviare l’iter che ha portato alla cerimonia di ieri.

