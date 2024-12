Università, intesa con la Provincia 

La formalizzazione dell’accordo fra Provincia e Consorzio Uno, università di Oristano, con l’obiettivo di definire i rapporti fra i due enti a proposito dell’ex monastero del Carmine.

I dettagli verranno illustrati stamattina nella sede dell’amministrazione provinciale, in via Carboni, nel corso di una conferenza stampa, il cui obiettivo è spiegare meglio il contenuto del protocollo d’intesa. Un atto formale che prevede al centro la gestione dei locali dell’ex monastero del Carmine, di proprietà della Provincia; l’edificio storico ospita, attraverso un comodato d’uso gratuito, la sede dell’Università di Oristano da 27 anni, esattamente dal 1997, ma finora non c’era mai stata la formalizzazione dell’accordo.

All’incontro convocato per oggi interverranno l’amministratore straordinario della Provincia, Battista Ghisu, il presidente del Consorzio Uno, Gianvalerio Sanna, il dirigente del settore Edilizia ingegner Graziano Plana e quello del settore Viabilità, ingegner Giuseppe Pinna.

