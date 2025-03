Università, inaugurato l’anno accademico 

Un calo degli studenti contenuto rispetto alla media nazionale (-1,9%) e un aumento del 13% nella mobilità internazionale in uscita e del 18% in entrata. Una riduzione a livello nazionale del finanziamento ordinario e un aumento dello stanziamento regionale: «Sedici milioni per i due atenei sardi», come sottolineato dall'assessore al Turismo Franco Cuccureddu, in rappresentanza della Regione. L'ateneo di Sassari reagisce al momento difficile per le università italiane. Lo ha sottolineato il rettore Gavino Mariotti nell'inaugurazione del 463° anno accademico che si è tenuta nell'aula magna alla presenza delle autorità civili e militari e del ministro della Sanità Orazio Schillaci. Come canto d'ingresso nel chiostro è stato scelto “Procurade 'e moderare”, mentre il tenore Francesco Demuro ha dato vigore all'inno nazionale.Mariotti ha snocciolato le cifre: 11.630 immatricolati, 653 docenti e 484 unità di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. In riferimento ai servizi agli studenti, alla ricerca e all’internazionalizzazione sono stati stanziati oltre 40 milioni di euro a cui si aggiungono ulteriori fonti di finanziamento.

Per l’anno accademico 2024-2025 l’Ateneo ha attivato 62 corsi di laurea, 7 corsi internazionali (2 in lingua inglese), 10 corsi di dottorato di ricerca, 5 master su tematiche di carattere medico e di tecnologie farmaceutiche e 30 scuole di specializzazione. Ancora da completare il percorso per l’attivazione di due nuovi Dipartimenti: Innovazione a Olbia, e Ingegneria a Sassari.

