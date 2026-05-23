Università, in sicurezza il muro pericolante: la Polizia locale riapre al traffico via Porcell 

Con la revoca dell’ordinanza emessa il 9 marzo, finalmente via Porcell è stata riaperta al traffico. Una decisione presa dalla dirigente del Servizio viabilità dopo la comunicazione dell’Università di avvenuta conclusione degli interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno degli Istituti Biologici. Venerdì, alle 10, come disposto dal provvedimento comunale, gli agenti della Polizia locale hanno provveduto a togliere le transenne incubo per migliaia di automobilisti che percorrono quella strada per “tagliare” il percorso per raggiungere Castello o San Michele, Is Mirrionis o Pirri.
RIPRODUZIONE RISERVATA