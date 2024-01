Università, in arrivo le borse di studio 

Buone notizie per gli studenti universitari. Sono disponibili i fondi del Pnrr in favore della Regione da trasferire all’Ersu, destinati all’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico. 2023/24. Le risorse assegnate all’Ente regionale per lo studio universitario, che vanno ad aggiungersi a altre somme già disponibili, consentiranno l’attribuzione della borsa di studio a tutte le studentesse e gli studenti aventi diritto, che attualmente risultano idonei non beneficiari nelle graduatorie pubblicate il 27 ottobre dell’anno scorso.

Ieri il Cda dell’Ersu ha approvato la variazione di bilancio che consente di incassare le somme, e una volta effettuate le necessarie operazioni per la contabilizzazione delle somme nel bilancio dell’Ente, si provvederà tempestivamente a effettuare lo scorrimento delle graduatorie con l’utilizzo dei fondi disponibili (Pnrr, Fis, Contributo regionale e altre risorse dell’Ente), e a informare i beneficiari mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito.

«Con i 7,6 milioni di euro a disposizione riusciremo a soddisfare tutte le 5.000 richieste di borse di studio effettuate dagli studenti», afferma Cosimo Ghiani, presidente del Cda dell’Ersu. «Successivamente avverrà il pagamento della prima rata della borsa di studio nei tempi consentiti dalle procedure amministrative».

