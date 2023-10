Università: il rapporto tra Adriano Olivetti e la Sardegna  

Al rapporto tra Adriano Olivetti e la Sardegna è dedicata la due giorni di incontri e dibattiti in programma da oggi a Cagliari, nell’aula magna Motzo, Facoltà di studi umanistici dell’Università di via Is Mirrionis 1. Stamane (dalle 9.15) e domani analisi e riflessioni per fare luce sul percorso di un imprenditore che ha incontrato la Sardegna in occasione del patto elettorale tra Comunità, il movimento nato all’interno della sua fabbrica a Ivrea, e il Partito sardo d’Azione.

«Alla metà di gennaio del 1958, in vista delle elezioni politiche, -scrive lo storico Salvatore Cubeddu - viene reso di pubblico dominio l’alleanza del Partito sardo d’Azione con il Movimento di Comunità e il Partito dei Contadini. L’animatore dell’iniziativa, insieme al Par­tito Sardo, è Adriano Olivetti, fondatore, proprietario e manager della società omonima, azienda leader in Italia della produzione delle macchine da contabilità e da scrittura. Già all’inizio dell’anno è pronto il nome della lista: “Comunità della cultura, degli operai e dei contadini d’Italia – Federazione del gruppi autonomisti”. E il fatto suppone che il gruppo dirigente sardista abbia occupato l’ultima parte del ’57 nei contatti, nella interna discussione e nella conclusione dell’accordo che viene subito diffuso dalla stampa».

Al convegno, promosso dalla Fondazione Sardinia, dal dipartimento di Lettere dell’Università e dalla Fondazione Olivetti introdurrà i lavori Francesca Crasta e interverranno il cardinale Arrigo Miglio, già vescovo di Ivrea e Cagliari, il politologo Mauro Pala, Franciscu Sedda, docente di Teoria dei linguaggi, il segretario della Fondazione Olivetti Beniamino de’Liguori Carino, lo storico Luca Lecis, il gesuita Giuseppe Riggio, direttore della rivista Aggiornamenti sociali, lo stesso Salvatore Cubeddu, il sindacalista Franco Meloni, la studiosa del sardismo Stella Barbarossa, il sociologo Nicolò Migheli, il docente Duilio Caocci, i giuslavoristi Gianni Loy e Piera Loi, la docente Sonia Fernandez Sanchez, il sociologo Remo Siza e la storica dell’arte Simona Campus.

