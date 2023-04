Università, funzionaria condannata 

Quattro anni e quattro mesi di reclusione per il maxi-ammanco dalle casse dell'Università. È la condanna inflitta ieri dai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale cittadino nei confronti di Marcella Pusceddu, 67 anni, funzionaria della segreteria amministrativa e gestionale del dipartimento di “Ingegneria meccanica chimica e dei materiali” dell'Ateneo cagliaritano.

L'inchiesta

Al termine di un controllo amministrativo, riguardante gli anni che andavano dal 2009 al 2011, l'Università aveva scoperto che mancavano all'appello 190mila euro. Alla fine dell'inchiesta penale, visto il tempo trascorso dai fatti, alcune delle somme erano state già dichiarate prescritte e, alla fine, il sostituto procuratore Gaetano Porcu aveva chiesto il rinvio a giudizio per 134mila euro con un'accusa id peculato. Sulla vicenda era intervenuta anche la Corte dei Conti ed era scattato anche il sequestro di alcuni immobili per complessivi 179mila euro.

I procedimenti

La vicenda era poi sfociata in un doppio binario, uno penale e uno erariale. Nel secondo, nel dicembre di tre anni fa, la Corte dei Conti della Sardegna aveva condannato la funzionaria a pagare la somma di 171.406 euro all'Ateneo. Sentenza poi diventata definitiva quando, il 27 settembre 2022, la Seconda Sezione centrale d'appello aveva rigettato il ricorso di Marcella Pusceddu. Il procedimento penale, invece, si è chiuso ieri in primo grado con la condanna dell'imputata a 4 anni e 4 mesi di reclusione, pena sollecitata anche dal pubblico ministero Porcu. Anche in questo caso, però, il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda ha dovuto tener conto che anche un'altra parte della contestazione originaria si è ormai prescritta.