Università, Fondazione al palo 

«Da parte mia tutte le procedure sono state eseguite nei tempi corretti», diceva il 30 novembre del 2022 il commissario del consorzio UniNuoro, Giovanni Pinna Parpaglia: «Entro il 31 gennaio 2023 il fascicolo dovrebbe essere presentato in Regione». Invece, al momento il passaggio dal Consorzio a trazione locale alla Fondazione dall’impronta regionale non si è ancora concretizzato.«Cinque mesi fa ho inviato in Regione il progetto di Fondazione. Adesso si trova nell’ufficio della presidenza per le valutazioni», afferma l’attuale commissario liquidatore di UniNuoro, il commercialista Ivan Paglia. «La speranza è che l’iter si possa sbloccare definitivamente. Il Consorzio sta portando avanti il lavoro, le varie attività, ma siamo a ranghi ridotti. La Fondazione porterebbe un suo organico».

Attesa infinita

Gli anni passano ma il sospirato traguardo ancora non si vede. E sebbene i circa 500 iscritti provino a diffondere un’impronta accademica, nelle sedi di via Salaris e Sa Terra Mala, a Nuoro il fermento universitario appare alquanto sfumato. I tempi si allungano, ma corsi, iscrizioni e attività proseguono, nonostante tutto. «Mi auguro che si definisca quanto prima la Fondazione», prosegue Ivan Paglia. «Dal punto di vista organizzativo sarebbe un passaggio importantissimo. Comunque stiamo cercando di preparare il terreno per il nuovo corso, di portare avanti il lavoro ordinario. Per quanto in liquidazione, e senza personale, c’è la predisposizione di due nuovi corsi universitari. Uno definito con l’università di Cagliari, l’altro con quella di Sassari. Uno di assistente sociale, l’altro di tecnico di radiologia». Paglia aggiunge: «Con questi due ulteriori corsi, l’opportunità è che la nostra sede universitaria veda il numero degli iscritti raddoppiato nei prossimi cinque anni».

Fondazione cercasi

Il cambio di passo ancora non si scorge ma l’auspicio ricorrente è che possa arrivare quanto prima. Lo invocano gli studenti, lo cerca un territorio in affanno e desideroso di agguantare il “sogno Einstein Telescope”, anche grazie a un’eventuale sede universitaria attrezzata e in salute. Nello specifico, però, cosa cambierà con la Fondazione? «Il nuovo progetto prevede la presenza non più di soli due soci. Quindi, oltre a Comune e Provincia, il consiglio di amministrazione vedrà la partecipazione pure della Regione e delle due università (Sassari e Cagliari)». Ivan Paglia conclude: «Il mio incarico dovrebbe terminare a fine maggio. Però, se la Fondazione dovesse avere un ritardo, potrebbe arrivare una proroga».

