Università, Fi rilancia l’appello Roich 

«Non può che trovarci convintamente d'accordo il severo quanto puntuale allarme lanciato da Angelo Rojch sulla grave e apparentemente inarrestabile deriva in cui versa l'Università di Nuoro». Il parlamentare di Forza Italia Pietro Pittalis e il consigliere regionale Giuseppe Talanas, intervengono sull’allarme lanciato dall’ex presidente della Regione per la crisi dell’Università di Nuoro. Pittalis e Talanas, raccogliendo l’invito di Rojch, dicono: «Ci facciamo oltremodo noi stessi co-promotori in qualità di esponenti e a nome dell'intera Forza Italia di Nuoro dell'auspicato incontro con tutte le istituzioni del territorio: sindaci, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, Provincia, Università di Sassari e Cagliari e i rappresentanti dei partiti politici di tutti gli schieramenti». Insomma si allarga l’allarme sull’Uni Nuoro. «La preoccupazione per la paventata morte dell'UniNuoro, tanto genuinamente e con toni così accorati espressa da Rojch con la consueta passione che da sempre contraddistingue la sua azione politica, rappresenterebbe la scomparsa di uno dei baluardi, dell'intero e portante tessuto sociale della nostra provincia e delle zone interne della Sardegna», ha sottolineato Pittalis, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera.

RIPRODUZIONE RISERVATA