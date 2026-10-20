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21 ottobre 2026 alle 00:35

Università e imprese, intesa per l’export 

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Rafforzare la collaborazione tra università e mondo professionale sui temi dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese. Questo l’obiettivo dell’accordo tra il dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università e Uniexportmanager, associazione italiana dei professionisti dell’export.

L’intesa punta a promuovere iniziative condivise per favorire lo sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare i mercati internazionali e a sostenere la crescita delle piccole e medie imprese sarde. Tra le attività previste, l’accesso gratuito degli studenti del dipartimento ai contenuti formativi di Uniexportmanager, il coinvolgimento dell’associazione in lezioni, testimonianze, tesi di laurea e attività di ricerca, nonché la possibilità di sviluppare percorsi formativi dedicati alla professione di Exim Manager, esperto dei processi di export-import e internazionalizzazione.

Nell’ambito della collaborazione nasce Sardegna Export Hub, «un luogo stabile di incontro tra università, imprese e professionisti», spiega il vicepresidente nazionale dell’associazione Massimo Cugusi. La prima attività prevista è l’Action Learning Program 2026, un percorso formativo gratuito rivolto a 20 partecipanti selezionati dai partner. Il programma si articolerà in tre incontri presso la Business Center Acp, in viale Regina Margherita, il 27 novembre, il 4 e l’11 dicembre dalle 9 alle 13, dedicati all’export digitale, al business plan per l’export e al piano strategico per l’export. «Un’iniziativa molto importante per il Dipartimento – commenta il direttore Patrizio Monfardini –, perché fornisce un’occasione per i nostri studenti e laureati di raffinare le proprie competenze in un contesto che ancora presenta elevate possibilità di occupazione».

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