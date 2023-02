Università e fondi, atto dell’opposizione 

“Università Oristano-Consorzio Uno” e il rischio di una limitataautonomia finanziaria. L’argomento è al centro di un ordine del giorno presentato dal consigliere di opposizione Efisio Sanna. «Il Consiglio comunale ribadisce senza tentennamento alcuno che la sede universitariarappresenta un punto di riferimento importante e irrinunciabile a garanzia della auspicata

integrazione dei percorsi di studio con la realtà socioeconomica e culturale del territorio» si legge nel documento. «Il Consiglio da mandato al sindaco ad agire nelle sedi deputate e di concerto con le istituzioni localie con i rappresentati istituzionali del nostro territorio, per salvaguardare l'autonomia finanziaria e gestionale del Consorzio Uno e a promuovere, nell'esclusivo interesse del territorio, ogni utileazione a tutela della sede decentrata per rafforzarne l'offerta formativa, di studio, di specializzazionee di ricerca». Documento alla luce del disegno di legge regionale che dispone come la quota del fondo relativa al contributo degli oneri didattici è oggetto di trasferimentodiretto in favore delle Università di Cagliari e Sassari. ( m. g .)

