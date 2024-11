«Università di tutti»: La Russa dai giovani di destra 

A Verona per inaugurare una sede di Fratelli d’Italia, il presidente del Senato Ignazio La Russa incontra il gruppo studentesco di destra Azione Universitaria, discendente del Fuan e vicino a Fratelli d’Italia. Una visita «in difesa della libertà di associazione e di espressione - ha scritto La Russa sotto la foto diffusa sui social - contro ogni violenza. L’università è di tutti». Parole che a molti hanno fatto tornare in mente un passaggio della lettera inviata da La Russa a Repubblica per smentire una sua aspirazione al Colle: «Non ci ho mai pensato e nemmeno mai l’ho desiderato». I motivi? «La mia storia lo renderebbe problematico». Nei giorni scorsi in diverse università italiane, accanto alle manifestazioni contro il governo, si sono registrate tensioni fra studenti di sinistra e di destra. L’ultimo episodio alla Sapienza: un corteo antifascista è stato bloccato dalla Digos mentre era diretto alla facoltà di Economia, dove era in corso un presidio di Azione universitaria. E alla Sapienza le contrapposizioni in vista delle elezioni per il senato accademico hanno visto provocazioni, svastiche sui volantini, manifesti di esponenti del governo imbrattati, presidi, sit-in, interventi della polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA