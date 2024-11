Università delle tre età al lavoro 

Alla presenza di Gianni Fenu, prorettore dell'Università di Cagliari, è stato inaugurato l'anno accademico 2024/2025 dell'Unitre, Università delle tre età che opera nel territorio del Sarcidano da circa vent’anni e che nel 2006 quando ha ottenuto il riconoscimento da parte dell’associazione Unitre nazionale. Anche quest’anno il direttivo ha presentato un ricco programma per gli oltre cento soci fatto da lezioni frontali ma anche da laboratori, attività sportive e viaggi culturali. «Complimenti all'Unitre», ha detto il sindaco Luca Pilia, «per l'impegno e per le tante iniziative culturali organizzate: un'importante risorsa non solo per Isili ma per tutto il Sarcidano».

Altra caratteristica dell’associazione è la collaborazione con gli enti locali, con la biblioteca comunale, con le scuole e con altre realtà come, per esempio, la colonia penale. Ma fra gli obiettivi dell’Unitre la promozione della formazione permanente ed il confronto tra generazioni e culture diverse, dunque anche per il nuovo anno accademico l’associazione si ripropone di sviluppare ulteriormente la formazione permanente e il confronto fra generazioni e culture diverse.

