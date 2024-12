Università della terza età, vent’anni senza sede 

Quasi vent'anni di storia, 250 iscritti, corsi che spaziano dalle lingue alle materie tecniche e scientifiche, eppure l'Università della terza età di Capoterra non ha una sede fissa per poter svolgere le lezioni: «Siamo nomadi», racconta Salvatore Caboni, 78 anni, presidente dell'università dagli albori, spiegando le difficoltà logistiche di un'associazione che ha fatto dell'apprendimento continuo la sua missione. Attualmente, la segreteria è sistemata a Poggio dei Pini con appena due piccole aule. Le lezioni si spostano di parrocchia in parrocchia, utilizzando le sale tra Frutti d'Oro e Poggio dei Pini.

Senza sede

«Il Comune ci ha promesso un'ala del Centro Meccano - spiega Caboni - sarebbe una soluzione centrale che potrebbe finalmente darci una casa». L'obiettivo è chiaro: crescere, coinvolgere più persone, radicarsi nel territorio. Oggi, la vita dell'associazione è un continuo movimento: «Per proseguire le lezioni chiediamo ospitalità alle parrocchie di Poggio dei Pini e Frutti d'Oro - spiega Caboni - nella nostra sede abbiamo solo due piccole aule, troppo poco per tutti gli iscritti. Siamo partiti nel 2005 con pochi corsi, oggi siamo una realtà consolidata». Pier Michele Anedda, vicepresidente dal 2014, racconta l'evoluzione dell'Università della Terza Età di Capoterra con l'entusiasmo di chi ha vissuto questa trasformazione: «I corsi oggi sono venti - spiega - distribuiti nell'arco dell'intera settimana, compreso il sabato». La proposta formativa abbraccia un ventaglio ampio e articolato: «Dalle lingue alle lettere, storia, laboratori, musica e teatro, attività motoria e scientifico-tecniche - elenca Caboni - ogni macroarea raccoglie corsi specifici che vanno dalla pittura alla fotografia, dall'informatica all'inglese». I più gettonati? <<I corsi sulla Sardegna, l'agronomia e la botanica».Gestire 250 soci richiede un impegno costante, e Caboni e Anedda non nascondono la necessità di nuove energie: «Abbiamo bisogno di volontari, oggi facciamo tutto da soli».

Gli iscritti

L'iscrizione è accessibile: 60 euro all'anno danno diritto a tutti i corsi. L'associazione è aperta dai trent'anni in su, con una platea prevalentemente femminile. «Le donne sono la maggioranza - spiega Anedda - alcune sono riuscite a coinvolgere anche i mariti. Ci sono pochi giovani, ma qualche trentacinquenne interessato c'è». I docenti rappresentano un punto di forza: quasi tutti locali e qualificati, con insegnanti madrelingua e storici che garantiscono la qualità delle lezioni. Il Comune, attraverso il vicesindaco Silvia Sorgia, scioglie finalmente il nodo sulla sede dell'Università della Terza Età: «Abbiamo dato piena disponibilità - dichiara - e la scorsa settimana abbiamo già consegnato l'aula più grande. Inoltre, abbiamo individuato l'impresa che completerà i lavori per concedere l'intera ala. Lo stabile è molto richiesto, abbiamo fatto dei sacrifici, ma è giusto trovare uno spazio di aggregazione per gli anziani».

RIPRODUZIONE RISERVATA