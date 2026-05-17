Università della terza età senza sede 

«Abbiamo necessità di capire se e quando potremo avere una nuova sede, perché c'è la reale possibilità che possano saltare eventi molto importanti per la città» . È questo il forte appello lanciato dalla Università della terza età di Iglesias agli amministratori comunali in merito all’affidamento, non ancora confermato, di una parte del parco della antica e prestigiosa Villa Boldetti. Infatti, diverse settimane fa, il presidente della Università Luciano Peddis, ha ricevuto una comunicazione da parte del Comune con la quale veniva comunicato l’imminente stipula della convenzione. «A quella comunicazione - ha spiegato Peddis - era seguita una telefonata con la quale mi veniva confermato che entro pochi giorni sarebbe stato siglato l’accordo. Da allora, però, nessuno si è fatto sentire».

Il timore è che, senza una sede certa, debbano essere cancellati importanti eventi ai quali l’Università lavora da tempo. Primo fra tutti, l’appuntamento che vedrà Iglesias protagonista dell’incontro fra le Università della terza età di tutta l'Italia. Questo anno infatti, è stata scelta la cittadina medievale proprio come Capitale della cultura delle università italiane della terza età. Un evento che porterà in città centinaia di persone. Ma ci sono anche importanti appuntamenti scientifici e culturali che corrono il rischio di non essere realizzati per la mancanza di una sede. Sul fronte amministrativo, la delibera che sancisce l’assegnazione della Villa Boldetti alla Università della terza età ma anche ad altre associazioni, non è ancora passata al vaglio dell’esecutivo. L’altra associazione interessata è l’associazione medioevale dei Contadini.

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