Università della terza età «La cultura mantiene giovani» 

È un riferimento fondamentale per la vita culturale di San Gavino con più di 150 iscritti. E ora l’Università della terza età del Monreale, al suo 18esimo anno di attività, si avvia alla chiusura delle sue molteplici attività con le ultime lezioni, laboratori e visite guidate sul campo.

Così tantissime persone del paese da 18 anni hanno molteplici occasioni di incontro. Lo ricorda anche il presidente Salvatore Manno: «La nostra associazione – spiega – è vicina a chi vuole fruire del piacere e della ricchezza della cultura a ogni età. La cultura contribuisce a tenere allenata la mente e a confrontarsi. Il programma annuale è stato diviso in corsi, lezioni sul campo, lezioni-concerto, conferenze, mostre e visite guidate».

Per tutto l’anno accademico si sono alternate le lezioni di storia dell’arte, storia della demografia, storia della Sardegna sabauda, storia della Grecia antica, geologia, botanica, storia locale del periodo giudicale e archeologia. I corsi pratici sono stati molto seguiti, il laboratorio di rilegatura e del libro antico, informatica e pittura. In più ha riscosso un grande successo il corso di ballo sardo insieme ai corsi di lingua inglese e spagnola. Il prossimo appuntamento nella sede di via Pascoli 10/A sarà oggi alle 17 con il professor Giuseppe Marras che terrà una lezione di demografia storica. Così sabato 8 ci sarà la visita guidata storica e geologica a Genoni, coordinata dal professor Luigi Sanciu, con partenza dalla sede di via Pascoli alle 9. ( g. pit. )

