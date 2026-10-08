Università della Terza Età, è boom di iscrizioni 

La cultura a San Gavino Monreale non ha età: già tantissimi gli iscritti ai nuovi corsi dell’Università della Terza Età del Monreale, che martedì nella sede di via Pascoli ha inaugurato il ventunesimo anno accademico con la lectio magistralis del giornalista Gian Paolo Pusceddu sul tema “Il ruolo del giornalista oggi”.

Per il nuovo anno il sodalizio culturale presieduto da Roberto Serra propone un vasto e vario programma di attività che vanno dai corsi didattici (storia, archeologia, botanica, letteratura, olivicoltura, enologia, antropologia, medicina, lingua Inglese e lingua spagnola) ai corsi pratici (corso di pittura, corso di ballo di gruppo, corso di ginnastica dolce, corso di ballo sardo), dalle visite guidate in Sardegna e in Continente alle lezioni sul campo.

«Vi informiamo», spiegano i componenti del direttivo, «che per iscriversi non occorre alcun requisito o titolo di studio: i corsi e le conferenze possono essere comprese e seguite da tutti. Le attività si svolgono nell’arco della settimana, ciascuno può scegliere liberamente i corsi da frequentare, il sabato si effettuano le visite guidate con pranzo in ristorante o le lezioni sul campo di mezza giornata». Le iscrizioni sono già aperte nella sede di via Pascoli, al civico 10/a. (g. pit.)

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