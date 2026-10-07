Università della terza età, code dall’alba per iscriversi 

Chi aveva paura di non riuscire a iscriversi, ieri si è messo in fila davanti alla sede dell’Università della terza età in viale Colombo addirittura alle 4 del mattino. Piano piano sono poi arrivati tutti gli altri. Perché da qualche anno per poter accedere alle lezioni bisogna organizzarsi per tempo dal momento che per via delle tantissime richieste è stato necessario introdurre il numero chiuso a un massimo di 2.700 alunni che già di per sé è un piccolo record.

«Ieri mattina abbiamo distribuito fino a 400 numeri», spiega la direttrice dell’Università della terza età Anna Maria Sanna, «e siamo molto contenti di questa adesione. Purtroppo siamo stati costretti a inserire il numero chiuso per via delle tantissime richieste. Già dall’estate stavamo ricevendo tante telefonate». Detto questo, «abbiamo prima proceduto con il rinnovo delle persone gi iscritte per circa un ottanta per cento, e adesso procederemo con i nuovi iscritti. Oltre ai 400 numeri assegnati resta ancora qualche disponibilità». Il segreto dell’Università dei record, «è sicuramente la storia di questa Università che si accinge a compiere trent’anni e poi l’organizzazione e la gestione da cui non si può prescindere visto l’alto numero di iscritti».

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