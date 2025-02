Università della terza età: a lezione di legalità e ambiente 

Sono entrati nel vivo, a Portoscuso, gli appuntamenti della Lutec: lezioni con esperti e professionisti che raccolgono l’interesse dei soci. Mercoledì sera la sala Fratelli Fois della biblioteca comunale ha ospitato gli interventi di Alcide Carta, tenente comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Iglesias, e l’appuntato scelto Mario Frailis.

Durante l’incontro è stata illustrata la storia della Guardia di Finanza (l’anno scorso ricorrevano i 250 anni dalla fondazione del corpo) e le attività svolte nell’Isola. Il pubblico ha seguito con attenzione e partecipazione e non sono mancate le domande ai due ufficiali. Per la Lutec (Università della terza età di Carbonia), sezione di Portoscuso, si prospetta un calendario fitto di incontri, dall’ambiente, alle scienze alla storia. «A Portoscuso abbiamo un’ottantina di soci – dice la vicepresidente Lutec e coordinatrice didattica per Portoscuso Eloisa Sedda – una buona percentuale segue con assiduità e interesse gli incontri. La prossima lezione sarà il 5 marzo e riguarderà la fisica, “Dalle profondità dell’Universo al cuore della materia”. Parleremo anche dell’Einstein Telescope con i professori universitari Viviana Fanti ed Alessandro Cardini». Un altro appuntamento è già programmato per il 12 marzo, sempre nella sala Fratelli Fois, con una lezione di cittadinanza attiva a cui interverranno esperti di Legambiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA