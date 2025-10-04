Università della terza età, 20 anni di storia 

L’Università della terza età del Monreale ha inaugurato il suo ventesimo anno di attività e continua ad essere un punto importante di riferimento culturale nel paese del Medio Campidano con i suoi tantissimi iscritti. L’apertura delle lezioni ha visto la partecipazione della professoressa Emina Usai sul tema dell'importanza della valorizzazione dei beni artistici e culturali. Nella sede di via Pascoli le lezioni si svolgeranno per due volte alla settimana il martedì e il giovedì e ci saranno tantissime attività di laboratorio.

Ora il sodalizio culturale ha rinnovato il proprio direttivo per il prossimo triennio e avrà come presidente Roberto Serra mentre il professor Salvatore Manno rivestirà il ruolo di presidente onorario. Il segretario generale è Luigi Siddi mentre i consiglieri sono: Teresina Murgia, Luigi Deidda, Efisio Piredda, Beniamino Melis e Roberto Ganga. Infine il revisore dei conti è Luciano Casu. La prossima lezione sarà il 7 alle 17 con Marianna Piras che parlerà della nascita del teatro greco, mentre giovedì 9 Giuseppe Marras farà un’introduzione alla geopolitica internazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA