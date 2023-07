Università boom, più posti per i medici 

Un’offerta formativa che abbraccia praticamente tutti i campi e le discipline, perfetta per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro (vedi il corso di laurea magistrale di Intelligenza artificiale). Con otto nuovi corsi che vanno ad arricchire il piano formativo e, soprattutto, 90 posti in più per il corso di Medicina e Chirurgia (previa autorizzazione ministeriale). È tutto pronto per il nuovo anno accademico all’Università di Cagliari: da ieri sono partite le immatricolazioni per il 2023-2024 e dopo tre anni segnati dalla pandemia l’attesa dell’ateneo è tornare ai numeri pre-Covid, anno 2019-2020, quando le nuove immatricolazioni superavano abbondantemente le 4.000. «Le novità di quest’anno sono i nuovi corsi di laurea che l’ateneo ha attivato rispondendo, con la consueta attenzione, a un’esigenza dei territori», Gianni Fenu, prorettore vicario.

Più camici bianchi

La novità principale riguarda il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina: l’università di Cagliari, con l’obiettivo di affrontare il problema della mancanza di camici bianchi, già grave e in peggioramento con i prossimi pensionamenti, ha deciso di mettere a disposizione 90 posti in più che quest’anno diventeranno, quindi, 33. «Si tratta di uno sforzo importantissimo di grande rilievo che l’ateneo fa con convinzione e grande attenzione», spiega ancora il professor Fenu. Il numero dei posti per Medicina era “bloccato” da una decina d’anni. Ora l’università, in attesa comunque dell’ok del ministero, compie questo sacrificio «con le proprie forze, nell’ottica della qualità complessiva della didattica», aggiunge. Aumentare il numero dei posti, dà una risposta concreta a un’esigenza della società di formare più medici ma costa. Più studenti, infatti, significa anche ripensare la didattica, le aule e i corsi, i doenti, le scuole di specializzazione. Tra formazione dei docenti, strutture, laboratori l’università compie un notevole investimento che però è necessario se si vuole correre ai ripari e tamponare l’emorragia di camici bianchi.

I nuovi corsi

Chi sceglie di studiare all’università di Cagliari può infatti contare su un’ampia offerta: 98 corsi di studio (43 triennali, 40 magistrali e 6 corsi a ciclo unico), di cui diversi nuovi corsi, tra cui quello triennale professionalizzante in Tecnologie Industriali per la Transizione Energetica e Digitale; quindi tre lauree magistrali: due di ambito medico (Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione e Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie) e una dedicata al Giornalismo e informazione web. Tra i cambiamenti più importanti anche la nuova magistrale in Filosofia e forme del sapere e la laurea in Informatica che si arricchisce con 3 nuovi percorsi: psicologia clinica, della salute, giuridica e forense, filosofia e forme del sapere e intelligenza artificiale. Per il prossimo anno accademico è prevista la riattivazione della laurea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia con accesso programmato 26 posti. «Uno sforzo complessivo a 360 gradi», spiega Ignazio Putzu, prorettore alla didattica.

Qualità della ricerca e qualità della didattica vanno di pari passo e rientrano negli obiettivi dell'università di Cagliari che «punta l’attenzione verso il benessere delle studentesse e degli studenti», sottolinea Valentina Onnis, prorettrice delegata per l’orientamento e alunni. «Ci sono i tutor che aiutano anche a districarsi proprio nella fase di iscrizione», per i corsi ad accesso programmato la scadenza è indicata nei bandi mentre per quelli ad accesso libero è fissata nel 30 settembre. «Quindi c’è il servizio dedicato al counseling psicologico», aggiunge. Senza dimenticare un particolare: l’università di Cagliari mantiene la contribuzione studentesca tra le più basse d'Italia e con la percentuale di esenzione dalle tasse tra le più alte nel Paese. ( ma. mad. )

