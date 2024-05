Università, alle urne trionfa Reset Unica 

Un successo netto. “Reset Unica” ha vinto le elezioni universitarie ed è la prima lista in tutti e quattro i collegi degli organi centrali per rappresentare i diritti degli studenti dell’Ateneo cagliaritano e continuare così il lavoro già avviato due anni fa. Diverse le questioni sul tavolo delle trattative: prima fra tutte quelle che riguardano gli alloggi per i fuori sede.

I risultati e gli eletti

Tre le liste in corsa per le quali ha votato il 30 per cento degli aventi diritto: “Reset Unica” ha ottenuto 2764 preferenze, seguita da “Progetto Studenti” con 2578 voti e “Unicaralis” con 2535.

I rappresentati eletti svolgeranno il loro incarico a partire dal prossimo primo ottobre 2024 e fino al 30 settembre 2026. In Consiglio di amministrazione andrà Niccolò Dessì, studente di Economia. Al Senato accademico Maria Vittoria Pala, studentessa di scienze politiche, al Cus Lorenzo Dulcis e al Nucleo di valutazione, Sara Cappello. “Progetto Studenti” nel Cda sarà rappresentato da Alessia Cherchi, mentre in Senato da Maria Anedda. “Unicaralis”, invece, sarà solo nel Senato accademico con Matteo Pisu.

Le battaglie

«Le nostre battaglie sono incentrate soprattutto sui fuori sede, ma l’obiettivo è garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti che scelgono di iscriversi qui», spiega il coordinatore di Reset Alessandro Mocci. A Cagliari il problema principale è infatti quello abitativo perché in città gli alloggi vengono affittati ormai con Airbnb o come B&b. «È indispensabile che l'Ateneo, il Rettore e tutta la compagine accademica si mettano una mano sulla coscienza, in questo momento quasi nessuno si può permettere un alloggio. E non stiamo più parlando di persone indigenti, ma di persone normali che non possono più pagarsi una casa, non per il costo elevato, ma perché non se ne trovano più».

Matteo Pisu, coordinatore UniCaralis eletto nel senato accademico, si dice soddisfatto: «In un anno e mezzo dalla nostra nascita sfido chiunque ad avere questi voti e questo supporto. Siamo un gruppo giovane, sono pronto a lavorare, come sempre abbiamo fatto, per i nostri colleghi e le nostre colleghe. Combatteremo per l’arrivo puntuale delle borse di studio, per gli alloggi e il bene psico fisico degli studenti».

Alessia Cherchi, di “Progetto Studenti”, aggiunge: «C’è sempre la volontà di collaborare tra rappresentanti, a prescindere dalla lista, per il bene degli studenti. Ci sta molto a cuore la questione degli spazi all’università, per fare lezione, per riunirci, per le associazioni. Chiediamo che l’Ateneo investa nella manutenzione e nella riqualificazione degli spazi perché sia per noi un luogo in cui trascorrere le giornate sentendoci a casa».

Più offerta

«Dal punto di vista didattico», conclude Mocci «serve essere più attrattivi verso gli studenti che si laureano e vogliono laurearsi a Cagliari, ma soprattutto per chi vuole dal resto d’Italia venire qui. Non abbiamo abbastanza magistrali, abbastanza specialistiche, che portino i nostri laureati a restare qui o che attraggano gli studenti della Penisola a venire da noi: dal 2012 l’Ateno cagliaritano ha perso quasi 10 mila studenti».

