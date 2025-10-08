VaiOnline
Sassari.
09 ottobre 2025 alle 00:37

Università al top per benessere  

Studentesse e studenti dell'Università di Sassari hanno un alto livello di benessere psicologico e fisico. Sono i dati migliori tra gli atenei che portano avanti da un anno il progetto Prisma, acronimo di Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico. Questi gli esiti del questionario compilato da 778 iscritti, un buon campione rispetto agli oltre 11 mila immatricolati. La psicologa Lucrezia Perrella, nello staff della professoressa Patrizia Patrizi, responsabile scientifica del progetto, spiega: «L'alta qualità della vita porta ad avere bassi livelli di ansia e stress. Ci sono un buon senso di appartenenza, grinta negli studi e percezione di un buon supporto sociale, di famiglia e amici».

L'adesione al progetto Prisma, finanziato con fondi ministeriali col supporto amministrativo del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e del Servizio Orientamento, ha anche consentito di potenziare il servizio di Counseling e Sostegno Psicologico di Ateneo (in collaborazione con Ersu Sassari): «Abbiamo inserito sei nuovi consulenti e ci siamo occupati di 140 studenti con difficoltà di apprendimento». Sono state poi svolte 16 giornate di sensibilizzazione e formazione per studenti e personale docente e non; attività sportive col CUS; circle tra studenti per confrontarsi sulla vita universitaria e su come migliorarne la qualità. Oltre all'ateneo turritano, sono coinvolti nel progetto: Università degli studi di Ferrara (Capofila), Politecnico di Milano, Università di Genova, Università di Modena e Reggio Emilia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Parma e l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

