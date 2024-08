Università al lavoro: «Lecci e sughere cercano salvezza» 

Se si guardano alberi e foreste, in molte zone dell’Ogliastra l'autunno quest'anno sembra già arrivato. Foglie rossastre, secche e cadute a terra, rami già quasi spogli e terreni sempre più aridi contraddistinguono numerosi panorami boschivi, da Arzana a Villagrande passando per Lanusei, Baunei, Talana, Gairo, Loceri e Ulassai. La specie più intaccata è il leccio, ma non sono esenti le querce da sughero.

Le cause

Sotto inchiesta i presunti responsabili: siccità e agenti patogeni. Nel leccio il disseccamento si manifesta dalla parte apicale della chioma e progredisce verso il basso. Nella sughera si evidenziano gli stessi sintomi benché i tessuti nella pianta siano ancora vivi. I ricercatori del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari sono al lavoro per studiare il fenomeno, con Coldiretti Nuoro-Ogliastra che ha sollevato la criticità avendo ricevuto un alto numero di segnalazioni da Comuni e imprenditori del settore agricolo e zootecnico.

Gli esperti

Lo staff del dipartimento universitario di Sassari ha effettuato un sopralluogo nei boschi dell’Ogliastra. «A Loceri e Villagrande la situazione è esplosa nelle ultime settimane», ha detto Bruno Scanu, ricercatore del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. «È un fenomeno di dimensioni importanti che coinvolge una vasta area. Ora procederemo con la mappatura delle zone e determinare i fattori coinvolti per poi passare alla gestione della lotta». Sulle cause sono in corso gli accertamenti: «Non conosciamo ancora le cause, ma di sicuro - ha confermato Scanu - la siccità è coinvolta. Ha indebolito le piante, ma non escludiamo altri fattori come alcuni agenti patogeni che intaccano l’apparato radicale e portano alla morte dell’arbusto». Il sopralluogo in Ogliastra si è concluso sul versante sinistro di Monte Idolo. Della delegazione universitaria facevano parte anche Andrea Brandano, ricercatore, Davide Mureddu, borsista di ricerca, e Gabriele Satta, dottorando di ricerca. «È coinvolta gran parte dell’Ogliastra per i lecci, con casi estesi anche in Baronia e Gallura relativamente alla sughera. Va attivato un piano di monitoraggio regionale. È un fenomeno che studiamo da diversi anni per capire quali sono cause deperimento. Il cambiamento climatico può essere uno dei fattori ma qualcos’altro sta succedendo», ha aggiunto Brandano.

Era presente ad Arzana anche Alessandro Serra, direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra: «I boschi - ha dichiarato - fanno parte di un patrimonio che è espressione di ruralità. Abbiamo molti soci che operano nel ghiandatico ed è nostro interesse salvaguardare flora e patrimonio boschivo per tutelare chi lavora nel bosco e ne trae beneficio. Dobbiamo prevenire in ottica di cambiamenti climatici. È utile una cabina di regia».

I sindaci

All’incontro tra i sentieri di Monte Idolo hanno preso parte anche i sindaci di Arzana e Tortolì, Angelo Stochino e Marcello Ladu. «È una situazione che ci sta preoccupando dal punto di vista botanico. I nostri anziani ricordano una condizione analoga trent’anni fa», ha affermato Stochino. La presenza del primo cittadino di Tortolì non è stata casuale: nel parco ambientale di Batteria, ad Arbatax, il Comune deve tagliare oltre 1.000 pini condannati a morte dal tomicus.