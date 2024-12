Università, accordo con la Provincia 

Dopo quasi trent’anni anni è ufficiale: l’ex monastero del Carmine è la casa dell’Università oristanese. Lo stabilisce un accordo firmato ieri tra Provincia e Consorzio Uno per il comodato d’uso gratuito dell’edificio fino al 2046 che ospita le sedi gemmate delle due Università di Cagliari e Sassari. Un contratto firmato dall’amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu e dal presidente del Consorzio Uno Gianvalerio Sanna, su iniziativa di Ghisu che ha voluto sottolineare come «rappresenti anche la rinnovata collaborazione fra i due enti». Le ragioni della mancata firma in tutto questo tempo hanno le radici nella distanza posta dalle precedenti amministrazioni dell’ente di via Carboni, ha fatto notare Sanna con un pizzico di polemica. Dieci anni fa ci fu un momento in cui si sfiorò un contenzioso, poi mai nato, con la Provincia che arrivò a chiedere 168mila euro all’anno di canone d’affitto e 800mila euro di arretrati ma senza un accordo firmato a giustificare quella pretesa.

Il futuro

Ora, dopo aver messo un punto fermo sulla sede, Consorzio Uno e Provincia sono al lavoro per far sì che cessi la situazione di incertezza dal punto di vista economico. «Le risorse della Regione sono annuali, due milioni e 400mila euro, e questo non consente di effettuare una programmazione efficace, nel reclutamento dei docenti» spiega il direttore del Consorzio Uno Francesco Asquer. Ecco perché si è al lavoro per proporre alla Regione un disegno di legge che dia sicurezza. «Tutto ciò per uscire dalle secche» aggiunge Gianvalerio Sanna. «Non sarà un percorso facile ma è stato avviato e siamo a buon punto». La bozza è già pronta, «dovrà essere discussa dal consiglio di amministrazione per poi essere inoltrata all’assessora regionale alla Pubblica Istruzione Ilaria Portas» spiega ancora Asquer.

La risorsa

Un passo indietro per ricordare la storia dell’Università, il cui patto di fondazione risale al 1995: la Provincia destinò un proprio immobile quale sede per studentesse e studenti oristanesi, ma l’accordo non era stato mai formalizzato, fino a ieri mattina, lasciando spazio a differenti interpretazioni delle norme sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. «Comune e Provincia furono gli enti pubblici proponenti, cui si affiancarono sette soci in rappresentanza della realtà economica del territorio» afferma Sanna. «Con la sigla del contratto Consorzio Uno e Provincia vogliono rilanciare l’esigenza di stringere il rapporto fra questi enti». Gianvalerio Sanna è andato oltre, affermando la necessità di chiedere alla Regione «il riconoscimento della Provincia come ente che possa recuperare un ruolo importante in questo territorio perso a favore di Cagliari e Sassari». Sanna ha, poi, ricordato la funzione sociale dell’Università «con 1700 laureati, il 97 per cento dei quali ha trovato occupazione». Questo anche grazie alla scelta vincente di far nascere corsi di laurea pensati per collegarsi al tessuto economico e sociale del territorio, agricoltura e turismo, per favorirne la crescita e la valorizzazione.

