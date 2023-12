Università, 8 milioni alle sedi decentrate 

La Regione finanzia le sedi decentrate delle università sarde: 7 milioni e 810mila euro sono in arrivo per l’attività didattica programmata a Oristano, Alghero, Olbia e Nuoro. Le risorse sono state stanziate per l’anno accademico 2023-2024.

Il presidente Christian Solinas parla di «sostegno importante a sedi universitarie» che non solo «rappresentano un presidio di formazione vitale per i territori», ma «aiutano i nostri giovani a prepararsi alle professioni, offrendo la possibilità di mantenere in Sardegna il loro patrimonio di cultura».

Nella ripartizione dei fondi, la Regione ha deciso di destinare 2 milioni e 587mila euro al Consorzio di Nuoro e 2 milioni e 592mila euro all’ente di Oristano. A Olbia e Alghero vanno invece un milione a testa.

Così Andrea Biancareddu, l’assessore alla Pubblica istruzione: «Gli stanziamenti devono essere impiegati per garantire il funzionamento delle sedi universitarie e adeguati servizi per gli studenti, incluse le attività di supporto alla didattica». L’esponente della Giunta precisa che «il totale delle somme richieste dai Consorzi è inferiore rispetto alle risorse assegnate per il passato anno accademico». Sigillo messo anche sui «criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che sono stati tutti rispettati».

