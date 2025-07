Universiadi, Zucca  in finale nella rana  

Mentre in Sardegna il weekend è stato dedicato ai campionati regionali di categoria in vasca lunga, a Berlino Francesca Zucca sta tenendo alta la bandiera dei Quattro Mori alle Universiadi. Ieri l’azzurrina di Cagliari ha conquistato la finale dei 200 rana e oggi, alle 20.52 andrà a caccia di un podio che avrebbe il sapore del risultato storico.

Le due prove

La ventenne esperina allenata da Marco Cara, che aveva chiuso diciottesima venerdì i 50 rana (di certo non la sua gara più congeniale), ha mostrato il proprio valore nella gara più lunga già di mattina, nel corso del primo turno. Ha disputato un’ottima qualificazione, nuotando nella quarta delle cinque batterie in 2’29”57, a 2 centesimi dall’americana Katie Christopherson e con il quinto crono complessivo. Poi, in serata, si è ripetuta in semifinale, con una gara in rimonta chiusa in 2’28”16 al terzo posto, il quarto complessivo, a 23 centesimi dal potenziale podio. Con lei entra in finale anche l’altra azzurra Anna Pirovano (2’28”78).

