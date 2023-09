Unitre in visita alla Camera 

«Non si finisce mai di imparare: nei giorni scorsi abbiamo visitato la Camera dei deputati. Un’esperienza interessante, per questo ritengo sarebbe giusto dare la possibilità di entrare senza dover superare un lungo iter burocratico». Salvatore Sanna, presidente dell’Università della terza età di Arbus, racconta il viaggio nella capitale dove, guidati dal concittadino deputato, Gianni Lampis, hanno visitato la Camera. «Soddisfatti quando il presidente di turno Fabio Rampelli ci ha salutato durante i lavori», dice Sanna. Per l’associazione è stato il viaggio premio, dopo aver festeggiato i 10 anni di vita. Concordi gli anziani universitari nel sostenere che «non è un traguardo, ma una tappa verso l’attività futura col valore aggiunto dell’esperienza acquisita». Partiti in 13, oggi gli iscritti sono 150, e ancora di più le persone che partecipano alle attività in modo saltuario». ( s. r. )

