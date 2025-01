«Uniti si vince: una rete di imprese per sfidare i colossi» 

L’unione fa la forza e consente a piccole e medie imprese di competere con i grandi colossi internazionali. La regola vale in tutti i campi. Il mondo del commercio non fa eccezione: «Consorziarci insieme ad altri aziende del settore ci consente di acquistare i prodotti che vendiamo nei nostri negozi a un prezzo conveniente. Questo ha due vantaggi: per noi imprenditori, che riusciamo a fare massa critica e a spuntare condizioni d’acquisto favorevoli, e per i clienti finali che pagano i prodotti a prezzi competitivi», racconta Roberto Fadda, amministratore delegato del gruppo CFadda e presidente, appena rieletto, della rete nazionale “Sistema”. Insomma: alla guida di un consorzio che mette insieme Bricolife e Brico io, due marchi importanti nel mercato fai-da-te, c’è un sardo. E non è cosa da poco.

Il sistema

«Con le aziende condividiamo sinergie e strategie d’acquisto dei prodotti che mettiamo in vendita nei nostri negozi. Per le imprese italiane, che in maggior parte sono di piccola taglia, questo è un aspetto fondamentale. Si condividono gli obiettivi e si coordinano le attività. Non sempre è facile ma ormai ci avviamo al decimo anno di vita di Sistema e per me è il quinto anno di conferma alla guida: vuole dire che stiamo raggiungendo i risultati sperati. Non a caso il volume di acquisti è sempre in crescita».

Le difficoltà

Se però ci si confronta con il mercato sardo le difficoltà sono diverse rispetto al resto d’Italia. L’insularità è un tema che si tocca con mano tutti i giorni: «Vivere e operare in Sardegna ci porta ad affrontare aspetti diversi rispetto ad altri territori. Ci sono tante difficoltà dal punto di vista dell’approvvigionamento delle merci, manca un sistema di continuità territoriale che dia garanzie alle aziende. Ecco perché associarsi può essere la carta vincente».

Fadda, al comando di un gruppo che conta 160 dipendenti, 11 punti vendita tradizionali e un e-commerce, sa cosa vuol dire dover combattere in mondo in continua evoluzione. Nuovi canali di vendita (cioè il web, dove entro il 2030 si trasferirà almeno un terzo delle transazioni), nuovi sistemi di lavoro (intelligenza artificiale) e nuove esigenze dei clienti: «Il nostro settore cambia rapidamente. E non possiamo fermare questo movimento. Noi dobbiamo fare in modo di capire e anticipare il futuro per accontentare i consumatori. Solo così possiamo ritagliarci uno spazio tra le multinazionali».

I punti chiave

Ecco perché nascono reti come quella di “Sistema”, che mette insieme 200 centri specializzati nel fai-da-te che fatturano circa 700 milioni di euro. L’obiettivo è fare squadra senza dimenticare l’identità: «La nostra filosofia è quella di puntare sul territorio, dove reinvestiamo quello che le aziende creano, producendo ricchezza», spiega Fadda.

E poi l’importanza della formazione del personale: «Aggiornarsi sui nuovi prodotti e su altri aspetti è determinante», ricorda il presidente di Sistema, «per comprendere le evoluzioni del mercato. A febbraio organizzeremo una fiera del settore a Milano, dove tutti i fornitori della nostra rete incontreranno i vari coordinatori dei negozi. Solo il gruppo CFadda sarà presente con 30 persone. Per noi il confronto è fondamentale».

