Uniti per una Marmilla pulita 

Tra Alta e Bassa Marmilla, il docente d’arte e referente PlasticFree Luciano Montanari prosegue la sua missione di sensibilizzazione ambientale, promuovendo la raccolta dei rifiuti e coinvolgendo cittadini e studenti nel rispetto della natura. «Voglio che la salvaguardia dei nostri amati territori raggiunga il maggior numero di persone possibile», afferma. Dopo nove mesi di attività in Alta Marmilla, Montanari punta ora a fondare un nuovo gruppo PlasticFree a Ussaramanna per estendere l’impegno anche nella Bassa Marmilla. Proprio qui, nei giorni scorsi, ha guidato una raccolta dedicata ai mozziconi di sigaretta, “un piccolo ma pericoloso nemico dell’ambiente”. «Un gruppo ristretto ma instancabile ha segnato un altro punto contro gli sbadati della cicca a terra», racconta. In nove mesi, il team ha coinvolto 99 volontari e rimosso quasi 37 quintali di rifiuti, promuovendo progetti come Le mie bandierine, che sostituisce le decorazioni in plastica con bandierine di stoffa. Una “santa causa” che mira a unire Alta e Bassa Marmilla in una rete condivisa di tutela ambientale. (g. g. s.)

