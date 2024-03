“Uniti per Todde” resta in campo 

«L’esperienza di “Uniti per Alessandra Todde” non si esaurisce qua, la lista elettorale diventa ora un progetto politico destinato alla costruzione di un movimento saldamente radicato nei territori»: esordisce così una nota riassuntiva dell’assemblea di tutte le candidate e i candidati della lista civica che, schierata nel Campo largo, alle elezioni del 25 febbraio ha ottenuto un buon risultato, eleggendo tre consiglieri regionali (Valdo Di Nolfo, Giuseppe Frau e Sebastian Cocco).

Nella riunione di Tramatza, molto partecipata e animata, si è deciso collegialmente di andare avanti con l’esperimento, e restare in campo per «promuovere e favorire quelle dinamiche tipiche di una politica fatta dal basso, dall’ascolto e dal confronto, per riportare nelle istituzioni le istanze reali della comunità sarda». È stata anche l’occasione, per molti candidati, di conoscersi e di condividere priorità e speranze riposte nel nuovo governo regionale, al quale “Uniti per Alessandra Todde” sarà chiamata a partecipare in maniera attiva, essendo risultata la quarta forza elettorale della coalizione (dopo Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra) grazie al 4 per cento ottenuto nelle urne. Quasi sicuramente la lista potrà esprimere un assessore: nel corso dei lavori assembleari i tre consiglieri eletti hanno ricevuto, per acclamazione, il mandato di rappresentare il nuovo progetto politico al tavolo della coalizione regionale, e in occasione degli incontri bilaterali con la presidente della Regione. Inoltre è stato definito un percorso organizzativo interno che si concluderà con l'elezione degli organi statutari.

Infine l’assemblea ha deliberato a favore dell’utilizzo del simbolo per la costruzione di liste civiche da presentare alle prossime elezioni amministrative in programma in diversi Comuni della Sardegna, a iniziare da Cagliari, Sassari e Alghero. Assunto il mandato affidatogli dai loro compagni di viaggio, Frau, Di Nolfo e Cocco, dopo i ringraziamenti dovuti «al lavoro di tutti per un risultato che è merito del grande sforzo collettivo», hanno promosso l’idea di «organizzare degli incontri a cadenza fissa nel corso dei quali recepire le istanze dei diversi territori per poi sintetizzarle nell’impegno in aula, avendo come unico obiettivo l’interesse dei sardi».

