«Uniti per sostenere l’insularità» 

Moderati ed europeisti per fede politica con la missione dell’insularità. Poggia su questo doppio binario la candidatura di Michele Cossa alle Europee con Forza Italia. Un patto di valori e di programmi su cui ieri, a Roma, ha messo il sigillo Antonio Tajani, leader nazionale degli azzurri. Fumata ancora nera per FdI e Lega, mentre in quota M5S corrono in due.

L’ufficialità

Cossa, nome forte dei Riformatori, diventa il candidato unico dei moderati sardi (si vota l’8 e 9 giugno). «Era un nostro obiettivo allargare il consenso dell’area che fa riferimento ai nostri valori – ha chiarito Tajani -, oggi (ieri, ndr) si concretizza una tappa fondamentale di questo percorso». È toccato a Cossa mettere sul tavolo il tema chiave della campagna elettorale: «Il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità è un impegno condiviso. Adesso abbiamo la possibilità di portare la battaglia in Europa, dopo aver vinto in Italia con l’inserimento del principio in Costituzione. Noi liberal democratici siamo europeisti fieramenti sardi». Pietro Pittalis, coordinatore regionale di Forza Italia, ha detto: «Con i Riformatori gettiamo le basi di un percorso comune di largo e lungo respiro, nel solco di quel patto, con tutti i moderati e civici, lanciato dal segretario Tajani». Di «grande orgoglio e soddisfazione» ha parlato anche Aldo Salaris, numero uno dei liberal democratici sardi: «Michele Cossa è il portabandiera dell’insularità in questa nuova casa comune che riporterà la Sardegna in Europa». Una sfida abbracciata anche da Noi Moderati di Lupi, entrati nel simbolo delle Europee.

FdI e Lega

Per un seggio a Bruxelles in quota Fratelli d’Italia, la Sardegna potrebbe correre con il deputato Salvatore Deidda o, in alternativa, con l’ex assessore regionale Marco Porcu. Ma la decisione non è presa. Si attende l’annuncio di Pescara sulla possibile candidatura di Giorgia Meloni alle Europee. La sarda della Lega – che in Sicilia si è alleata con l’Udc – dovrebbe essere Lina Lunesu, ex senatrice nuorese. A Palermo hanno già deciso altri sei candidati. L’ottavo potrebbe essere il generale Roberto Vannacci.

Campo largo

I dem sardi si presentano alle urne dell’8 e 9 giugno con la sola psicologa Angela Quaquero. La capolista è Elly Schlein. Dietro la segretaria, Antonio Nicita, senatore ed ex commissario di Agcom, l’Autorità garante per le comunicazioni. Alla lista manca solo un nome, che a questo punto sceglieranno in Sicilia. Con M5S corre pure Matteo Porcu, votato sulla piattaforma SkyVote. Cinzia Pilo, invece, l’ha scelta la governatrice Todde per fare ticket con Giuseppe Antoci, imposto dal presidente Conte. In tutti i collegi a Cinque Stelle delle Europee, due nomi sono stati indicati dai vertici. Tanto che, in una sorta di ratifica postuma, domani i militanti potranno esprimere il loro gradimento. Infine Avs: Ilaria Salis è la quota di Sinistra italiana; manca ancora la candidatura sarda dei Verdi.

