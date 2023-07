Uniti per salvare il sito di Torre Canai 

«Salviamo Torre Canai». È il tentativo messo che vede impegnati decine di volontari e sostenitori che vogliono mantenere aperta la possibilità di fruizione della torre chesi affaccia nel golfo di Palmas.

L’associazione Italia Nostra che da decenni gestisce la struttura non riesce più a pagare il canone demaniale allo Stato. Si, perché la Torre da questo punto di vista è trattata alla stessa stregua di uno stabilimento balneare. «Pertanto abbiamo avviato una campagna di crowdfunding online per raccogliere fondi per sostenere la pubblica fruizione della Torre Canai - dice il presidente Graziano Bullegas - ci rivolgiamo in particolare alle persone che non possono visitare la Torre, ma che la conoscono e vorrebbero partecipare con un contributo per garantire la sua pubblica fruizione oggi, ma anche nel futuro. Purtroppo il costo della concessione demaniale che dobbiamo pagare allo stato è sempre più alto». Dai 350 euro iniziali, infatti, il demanio chiede all’associazione quasi 4 mila euro. Chi intende aiutarli può chiedere la detrazione fiscale ed è possibile donare attraverso bonifico o conto corrente postale (il link è buonacausa.org/cause/torrecanai). Alla Torre tutti i giorni una decina di volontari accompagnano i visitatori ad ammirare uno dei panorami più belli del mondo. «Abbiamo fatto anche le magliette e chiediamo un contributo - dice Matteo Guglielmini - tra le mostre aperte, le attività culturali, presentazione di libri e di film come quella che ci sarà stasera alle 19 dedicata ai minatori del Sulcis e alla loro lotta, cerchiamo di scongiurare la chiusura, nell’attesa che le istituzioni si rendano conto che abbiamo bisogno di altro rispetto a canoni impossibili da sostenere».

