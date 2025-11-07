«Uniti per l’addio a mia madre» 

Un appello rivolto a tutto il paese nel momento in cui si prepara a dire addio alla madre Maria Pia Polato, morta 21 giorni dopo essere stata accoltellata dal figlio Pier Luigi Mura, 62 anni. Eleonora, la figlia che con lei divideva persino il pianerottolo di casa, quella che aveva messo nero su bianco le accuse contro il fratello per le aggressioni verbali subite dalla mamma 83enne, ha affidato a un messaggio il suo dolore: «Il mio desiderio sarebbe quello che tutto il paese sia lì con noi, per dimostrarci il loro affetto, per farci conoscere la solidarietà tra compaesani, ma soprattutto per esprimere una vicinanza ad una donna che è stata tanto forte in vita ma vittima dell’aggressività e violenza di un uomo, quell’uomo che ha fatto nascere e che ha cresciuto con amore».

Le esequie

Il funerale della pensionata è stato fissato per martedì 11. «C’è voluto un po’ di tempo e l’angoscia non si placherà così!». E ancora, riferendosi alla madre: «Avrebbe meritato un saluto discreto tra l’affetto dei suoi cari, ma se il mio invito potrà servire a sensibilizzare ancora di più su un argomento tanto attuale quanto attanagliante, lo faccio col cuore, col cuore di una madre, di una figlia, di una donna che è stanca di tanta brutalità e violenza! Questa era e sarà per sempre la mia dolcissima mamma».

La cronaca

I fatti sono dello scorso 5 ottobre quando la donna, 83 anni di cui gli ultimi trascorsi a letto per gravi patologie, era stata accoltellata al volto dal figlio Pier Luigi nella loro abitazione di via Cavour a Guspini. Mentre lui veniva arrestato, per la donna iniziava una corsa disperata verso l’ospedale per salvarle la vita. Prima a San Gavino e poi al Santissima Trinità di Cagliari e, di nuovo, a San Gavino. È morta dopo 21 giorni di agonia. L’uomo, che dopo l’aggressione era stato trovato in casa dai carabinieri del Radiomobile di Villacidro e della stazione di Guspini che lo avevano disarmato e arrestato, è in cura da tempo al Centro di salute mentale di Sanluri: su richiesta dell’avvocato Giuseppe Ledda, la giudice per le indagini preliminari Giulia Tronci ha disposto la perizia psichiatrica. ( m. c. )

