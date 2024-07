«Uniti per la transizione buona» 

Una transizione sostenibile che punti sulle comunità energetiche rinnovabili (Cer) e metta al bando le speculazioni. Ussaramanna e Villanovaforru, in Marmilla, hanno costituito le loro Cer oltre due anni fa e ora, insieme a Siddi, che sta formalizzando gli ultimi atti per costituire la propria comunità, puntano a realizzarne una più grande.

Il progetto

«Abbiamo ricevuto lo studio di fattibilità per l’ampliamento della nostra comunità energetica», annuncia il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis. Attualmente, questa Cer ha una potenza di 40 kilowatt, che verrà incrementata di altri 30. «Potranno essere incluse circa trenta nuove utenze, poiché il sistema ora è legato alla cabina primaria, e predisporremo una manifestazione di interesse aperta a tutti», continua Onnis. I lavori per l’installazione dei nuovi pannelli partiranno in autunno e interesseranno il tetto della palestra comunale dove saranno posizionati accanto a quelli già presenti. Il costo dell'operazione sarà di 60mila euro stanziati da fondi di bilancio e altri 13mila arrivati grazie al Piano di resistenza e resilienza nazionale. Oltre alla Cer, il Comune investirà 34mila euro per alimentare un edificio destinato a diventare una pinacoteca, ottenendo un significativo risparmio energetico. «Vogliamo fare la nostra parte nella transizione ecologica, senza speculazione e cattiva politica. Non ci servono, non le vogliamo e continueremo a combatterle», afferma Onnis.

La sinergia

Anche Ussaramanna intende incrementare i 71 kilowatt già presenti nella sua Cer. Il sindaco Marco Sideri spiega che l'obiettivo a lungo termine è «creare una comunità energetica intercomunale con Villanovaforru e Siddi, coinvolgendo tutta la popolazione e ottimizzando le risorse per una maggiore coesione territoriale». Siddi sta procedendo con la realizzazione della sua Cer da 50 kilowatt. Il Comune ha già un impianto di 280 kilowatt che serve gli edifici pubblici e l’illuminazione stradale, ma, essendo stati realizzati prima del dicembre 2021, non possono rientrare nella Cer. «Stanziando 120mila euro dal bilancio per i nuovi impianti abbasseremo i costi delle bollette dei cittadini», dice il sindaco Marco Pisanu. «La comunità energetica crea sinergia e collaborazione tra le comunità».