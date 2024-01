«Uniti per il rilancio del territorio» 

Crisi demografica ed economica, popolazione che invecchia e servizi che spariscono. Il futuro di Lanusei sembra sempre più incerto ed ecco che operatori commerciali e associazioni scendono in campo per cercare di mettere a punto strategie e progetti per valorizzare il territorio e attrarre gente. In quest’ottica, dopo due anni di inattività, riparte il Centro commerciale naturale Le Falere con l’obiettivo di affiancare l’amministrazione nelle scelte in campo sociale, culturale e commerciale.

L’iniziativa

Gli imprenditori puntano sull’identità del territorio. «Negli anni è mancata la programmazione per lo sviluppo del paese - ha osservato Tore Tegas, imprenditore in campo digitale -. Bisogna individuare l’identità e da qui si deve partire per impostare sia l’azione politico amministrativa che quella dei privati. Spesso le amministrazioni non fanno che rincorrere i finanziamenti ma non tutti sono funzionali all’obiettivo generale. Necessario avere le idee chiare, le amministrazioni devono creare le condizioni e poi entrano in gioco anche gli imprenditori privati». Tegas ripete che «l’attrattività si ottiene con la coerenza all’identità e al progetto, abbiamo un gioiello come il villaggio nuragico e dobbiamo sfruttare questa ricchezza».

I progetti

Luca Cuboni, socio dello storico Bazar e del Centro servizi Cuboni, ha deciso di mettersi in gioco e, insieme ad altri, di rimettere in piedi Le Falere. «Bisogna lavorare per rendere il paese più attraente, dobbiamo tornare ad essere un punto di riferimento per i centri limitrofi, migliorare la qualità della vita - sostiene -. Dobbiamo sfruttare le risorse che abbiamo, terziario a parte, creare un centro decoroso con un’amministrazione che fa da guida e guarda oltre». Cuboni entra nello specifico e ricorda che in piazza Marcia dove operano circa 30 attività «manca un progetto da 50 anni. Dobbiamo partire dal bosco, il paese incantato, il borgo, la funivia - spiega -.Stiamo ricostituendo il Centro commerciale naturale per dare una scossa, per accompagnare il Comune in questo percorso e mettere nero su bianco una scala di priorità. Tutti insieme possiamo farcela, deve nascere un progetto con obiettivi precisi».

Gli obiettivi

Stefano Sale, ex presidente del Ccn, è deciso a dare una svolta. «Dopo due anni di pausa c’è la volontà da parte di un folto gruppo di commercianti e artigiani di rimettere in piedi Le Falere - fa sapere -. C’è stato un incontro con il sindaco e gli assessori per trovare obiettivi comuni in campo commerciale, sociale, culturale e riportare Lanusei al centro del territorio ogliastrino e non solo. Tutti, amministratori e Centro commerciale naturale, devono collaborare e cercare di ripartire in maniera propositiva e positiva per costruire progetti di rilancio per la nostra cittadina».

RIPRODUZIONE RISERVATA