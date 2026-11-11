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Municipio.
11 novembre 2026 alle 01:05

Uniti per Fenu ancora alla ricerca di un assessore 

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Quasi un mese senza l’assessore di Uniti per Fenu. Scatta domani il 31esimo giorno dalle dimissioni di Marco Canu da assessore alla polizia locale, e proprio entro domani, o al più tardi venerdì, si potrebbe arrivare a una soluzione che non è lontana da quelle emerse in queste settimane di confronti nel movimento. Perché il nome di Francesco Guccini, scelta che sembrava quella più logica, oggi pare complicare il quadro visto che restituirebbe una chance da consigliera alla prima dei non eletti Eleonora Angheleddu, ormai vicina alla linea dei dem. Se l’idea dell’assemblea di Uniti era quella di una “primaria” del movimento con i nomi dei più votati, ecco che il nome della commercialista Giovanna Zedde ora è quello che appare la soluzione che tiene a galla la “regola di nessun ex assessore”. Una soluzione che non sposterebbe gli equilibri in consiglio comunale, però potrebbe non accontentare tutti, come Guccini che si è dimesso anche dal ruolo di segretario particolare dell’assessorato regionale.

Domani, al più tardi venerdì, sarà la giornata della nomina del nuovo componente la giunta ma sarà anche la giornata della riunione che vedrà l’assessore Domenico Cabula, alle 16 in Municipio, incontrare genitori e alunni della scuola civica di musica “Antonietta Chironi” che avevano sollecitato un confronto per il malcontento dovuto al ritardo nella partenza dei corsi, con ore di lezione ridotte, studenti costretti a interrompere percorsi didattici, e nessuna possibilità di rateizzare le rette.

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