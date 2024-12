«Uniti per difendere il paesaggio» 

Ieri a Su Padru è arrivata la solidarietà anche di altri comitati isolani nati contro la speculazione energetica. Da Nuoro, Sarcidano, Gallura e una rappresentanza da Uta. Una giornata di mobilitazione fra le note di “Como cheria”, “No photo reposare”, “Nanneddu meu”, con gli immancabili balli sardi che hanno accompagnato la battaglia contro gli espropri coattivi nell’agro. «Questa è una zona agricola e produttiva, non può essere distrutta in nome di una finta transizione energetica e di un progetto devastante che una società privata vuole realizzare», dice Davide Meloni, arrivato da Uta e rappresentante del comitato Pratobello 24. «Oggi diciamo no al fianco dei fratelli selargini, tutti insieme per salvare a Sardegna». Nel fronte degli attivisti anche Maria Grazia Demontis, del coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica: «Oggi siamo a Selargius perché qui sta accadendo probabilmente quello che rischia di succedere in futuro nel resto del territorio sardo, diventato oggetto di un assalto senza pari, con un dispiegamento di forze ingiustificato rispetto a delle persone che stanno manifestando pacificamente e custodendo chi questa terra non la vuole cedere. Siamo qui per dire che il popolo sardo è vivo, è unito e lotterà sino alla fine per difendere quest'Isola». ( f. l. )

