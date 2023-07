«Uniti nell’Alleanza con lo sguardo rivolto all’Africa» 

Vilnius. Giorgia Meloni lascia Vilnius soddisfatta per l’esito del vertice Nato. Cita le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, senza entrare però nel dettaglio, “precondizione” per lavorare per la pace. Fa il punto sull’aumento delle spese militari, su cui non può prendere “impegni” nel percorso verso verso il 2% perché deve tenere conto - è la tesi italiana - di tutti gli “sforzi”, anche in termini di “uomini”, che un Paese fa per l’appartenenza all’alleanza. La premier rimarca anche la maggiore “consapevolezza” degli alleati della necessità di rafforzare quel fianco Sud che per l’Italia è cruciale. E chiude la giornata con il tanto atteso invito ufficiale alla Casa Bianca, il prossimo 27 luglio, da parte di Joe Biden. Un bilancio che per l’Italia si chiude dunque positivamente.

La premier fa rientro in Italia quando in Lituania è ancora giorno, anche se sono le otto di sera. Le notti bianche del Baltico. Chiude la sua conferenza stampa, rivendicando «il ruolo dell’Italia» nell’Alleanza atlantica. Il messaggio è quello del faro da accendere sul Mediterraneo, sull’Africa: su cui, a suo dire, finalmente ci sono orecchie attente nei corridoi dei LitExpo che ha ospitato per due giorni leader, delegazioni e giornalisti. «Anche Stoltenberg che ho incontrato mentre rientravamo me ne ha sottolineato l’importanza». E la questione compare, seppure sinteticamente, anche nel comunicato finale del vertice. È «l’unità», ribadisce la premier l’unica certezza che si ha «in questo tempo incerto». Senza, sottolinea, «nessuno di noi sarebbe al sicuro». Non si può demandare a «soggetti esterni il controllo della sicurezza», ragiona la premier citando Machiavelli e augurandosi che ora si «aprano gli occhi» anche sulla Wagner nel Nord Africa.

